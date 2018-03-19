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Пермяков зовут бесплатно провериться на туберкулез и проконсультироваться с врачами
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Пермяков зовут бесплатно провериться на туберкулез и проконсультироваться с врачами 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Проверить свое здоровье можно будет 22 марта в Пермском центре медицинской профилактики. Эта акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
На территории центра будет работать мобильный флюорограф, так что пермяки смогут бесплатно сделать флюорографию, проконсультироваться с врачами-фтизиатрами и прослушать лекцию о туберкулезе.
— Сделать флюорографию можно будет с 10:00 до 14:00, а лекция начнется в 12:00, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
Пермский центр медицинской профилактике располагается на Пушкина, 85а.
Ранее мы рассказывали о том, что онкологический диспансер проведет диагностику рака кожи по фотографиям пермяков.
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