Пермяков зовут бесплатно провериться на туберкулез и проконсультироваться с врачами

Проверить свое здоровье можно будет 22 марта в Пермском центре медицинской профилактики. Эта акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

На территории центра будет работать мобильный флюорограф, так что пермяки смогут бесплатно сделать флюорографию, проконсультироваться с врачами-фтизиатрами и прослушать лекцию о туберкулезе.

— Сделать флюорографию можно будет с 10:00 до 14:00, а лекция начнется в 12:00, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края

Пермский центр медицинской профилактике располагается на Пушкина, 85а.

Ранее мы рассказывали о том, что онкологический диспансер проведет диагностику рака кожи по фотографиям пермяков.