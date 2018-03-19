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В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
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В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
В одном из многоквартирных домов киевского района Печерск была проведена операция по извлечению из вентиляционного канала попавшего туда енота. Об этом сообщается на странице группы по спасению животных Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.
Животное было напугано переездом в новый дом и попыталось укрыться сначала в сантехническом люке для обслуживания труб, а затем в вентиляции. Хозяева сразу вызвали команду службы спасения животных, благодаря чему животное не успело уйти по вентиляции в центральный канал. Спасатели проделали перфоратором отверстие в стене и достали оттуда животное.
В марте 2018 года в Сочи енот убежал от группы спасателей, снимавшей его с фонарного столба. По сообщению очевидцев, животное с большой высоты спрыгнуло на тент, повторив трюк Тома Круза из фильма «Миссия невыполнима», и убежало.
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