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«Каникулы» для малого бизнеса продлят на четыре года
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«Каникулы» для малого бизнеса продлят на четыре года 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минэкономразвития РФ и Генпрокуратуре поручили продлить мораторий на проверки до 2022 г. От проверок также освободят и средние компании. По сообщениям некоторых СМИ, это поручение исходит непосредственно из правительства РФ.
Прошлый запрет существенно облегчил положение малого бизнеса: в среднем почти на 40% снизилось количество плановых проверок, а в некоторых субъектах РФ их число сократилось вдвое.
Нынешний запрет распространится на проверки, которые проводят без риск-ориентированного подхода. Поскольку нововведения используют не все контролирующие органы, мораторий нужен, чтобы положение малых и средних компаний не ухудшалось из-за административного гнета.
На внеплановые проверки мораторий не распространят.
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