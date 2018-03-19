«Каникулы» для малого бизнеса продлят на четыре года

Минэкономразвития РФ и Генпрокуратуре поручили продлить мораторий на проверки до 2022 г. От проверок также освободят и средние компании. По сообщениям некоторых СМИ, это поручение исходит непосредственно из правительства РФ Прошлый запрет существенно облегчил положение малого бизнеса: в среднем почти на 40% снизилось количество плановых проверок, а в некоторых субъектах РФ их число сократилось вдвое. Нынешний запрет распространится на проверки, которые проводят без риск-ориентированного подхода. Поскольку нововведения используют не все контролирующие органы, мораторий нужен, чтобы положение малых и средних компаний не ухудшалось из-за административного гнета. На внеплановые проверки мораторий не распространят.