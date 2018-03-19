В Рязани составляется рейтинг областных и городских чиновников

Число чиновников, за которых можно голосовать, не ограничено. Можно за одного, а можно за всех.

Система голосования пятибалльная: от -2 до +2:

+2 — деятельность значительно улучшилась, ставятся серьезные задачи, все выполняется качественно и в срок;

+1 — декларируются новые цели, говорятся правильные слова. Что-то выполняется, что-то пока остается на словах. Поживем — увидим;

0 — ничего не меняется;

-1 — деятельность становится хуже, вопросы не решаются, бюрократия процветает;

-2 — никакой деятельности не видно, правительства (министерства) как будто вообще не существует.