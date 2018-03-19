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В Рязани составляется рейтинг областных и городских чиновников
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В Рязани составляется рейтинг областных и городских чиновников 

АиФ Рязань 2 часа назад
Жители Рязани и области могут оценить работу главы региона Николая Любимова, всех заместителей председателя правительства, а областных и городских чиновников. Опрос опубликован на сайте общественной организации «Деловая Россия»
Число чиновников, за которых можно голосовать, не ограничено. Можно за одного, а можно за всех.
Система голосования пятибалльная: от -2 до +2:
+2 — деятельность значительно улучшилась, ставятся серьезные задачи, все выполняется качественно и в срок;
+1 — декларируются новые цели, говорятся правильные слова. Что-то выполняется, что-то пока остается на словах. Поживем — увидим;
0 — ничего не меняется;
-1 — деятельность становится хуже, вопросы не решаются, бюрократия процветает;
-2 — никакой деятельности не видно, правительства (министерства) как будто вообще не существует.
На 19 марта 13:35, больше всех +2 получили вице-губернатор Игорь Греков (15), губернатор Николай Любимов (14) и замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов (7).
Оценку -2 больше всех получили заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов (10), министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (8) и министр образования Ольга Щетинкина (8).
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