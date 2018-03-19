Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Ростовской области. Феврлаль-2018

О рейтинге «ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Ростовской области . Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике на полуострове (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы регионов, а также известные политические, экономические и общественные деятели. Позиция в рейтинге 1. Василий Голубев , губернатор Ростовской области — 1148 (803) В феврале Василий Голубев заинтересовал журналистов будущим. 19 числа губернатор озвучил планы развития донского региона на ближайшие 12 лет в рамках «Стратегии-2030», создав таким образом значительный резонанс в местных СМИ. Так, ожидается, что к 2030 году объем экономики Ростовской области увеличится в три раза и достигнет почти 3,8 триллиона рублей. По этому показателю регион должен войти в десятку крупнейших экономик России . Увеличится и объем инвестиций почти до 1 триллиона рублей. Стратегию будут обсуждать в ближайший месяц по всей Ростовской области. Финальная редакция документа должна быть готова к июлю и утверждена до 1 января 2019 года. План будет иметь три направления: социальное, экономическое, пространственное. А Ростов, по мнению губернатора, должен стать городом цветов.

Кроме того, в прошлом месяце Василий Голубев неоднократно встречался с первыми лицами России. Так, 1 февраля губернатор представил посетившему донскую столицу Владимиру Путину проект реновации территории старого аэропорта, где смогут жить почти 100 тысяч человек. «Реновация предусматривает жилищную застройку на 2,8 млн квадратных метров жилья. А на экономическом форуме в Сочи 15 февраля Голубев уже Дмитрию Медведеву показал, как будет выглядеть новый жилой район, заодно проведя ему экскурсию перед стендами региона. Неделей ранее губернатор посетил совещание о мерах поддержки АПК под руководством премьера в Подмосковье . Здесь глава региона предложил Дмитрию Медведеву увеличить господдержку для молочной отрасли и выступил с предложением возобновить для Ростовской области финансирование в предусмотренных ранее объемах. Помимо прочего, в прошлом месяце Василий Голубев дал старт строительству автодороги вокруг Аксая, поручил рабочей группе выяснить обстоятельства увольнения преподавателя таганрогского техникума, сообщил об окончание ремонта улицы Станиславского в Ростове до конца весны (проинспектировав ход работ в расположенном рядом парке), дал задание всем местным органам власти заняться темой туристской привлекательности Дона, заявил о нахождение госдолга области на безопасном уровне, а также запретил донским чиновникам пользоваться личными флешками на работе.

2. Виталий Кушнарев , мэр Ростова-на-Дону — 228 (349) В преддверии скорого проведения этапа ЧМ-2018 в Ростове его градоначальник уделял повышенное внимание вопросам благоустройства. Впрочем, как сообщил Виталий Кушнарев, работы по ремонту и расширению моста на улице Малиновского начнутся уже после завершения мундиаля.

Планируется, , что летом на этом участке пройдет масштабная реконструкция, что сильно разгрузит город от автозаторов. Зато, на время мундиаля некоторые улицы станут пешеходными. В первую очередь это касается центра города и даже части Ворошиловского моста, сообщил в феврале Кушнарев. Также мэр рассказал, что на время первенства в центре города организуют только „зеленые“ маршруты (с электротранспортом и транспортом на газомоторном топливе). И к ЧМ-2018 в городе запустят экскурсионный электробус.

Еще в феврале Виталий Кушнарев отчитался перед депутатами городумы об итогах 2017 года. По словам докладчика, за отчетный период Ростову удалось сохранить рост по основным социально-экономическим показателям. Депутаты признали удовлетворительной работу главы администрации, а спикер гордумы обратила внимание на большой объем нерешенных проблем. Впрочем, ростовские общественники раскритиковали отчет градоначальника. А журналисты обратили внимание слова градоначальника об угрозе донской столице в виде „опережающей динамики соседствующих с Ростовом городов юга России“ (в чем СМИ-шники разглядели намек на Краснодар ).

Еще в прошлом месяце мэр рассказал, что район из малоэтажных застроек, который планируется возвести на месте старого аэропорта в Ростове, разработал французский архитектор Антони Бешу. Также он отметил, что на Большой Садовой будет создана новая уличная мебель (лавочки, урны и вазоны), а в Северном жилом массиве может появиться новый сквер (площадью 6 га) и две новые поликлиники (детская и взрослая). В тоже время Виталий Кушнарев добавил, что ремонт улицы Станиславского (который глава города назвал „болевой точкой“) подорожал на 50%. При этом, мэр заверил — никакого аврала здесь нет и „ремонт не будет более отложен ни на день“ (сейчас его планируется завершить к началу лета текущего года).

3. Игорь Гуськов , первый вице-губернатор Ростовской области — 220 В лидеры снова выбился первый замглавы областного правительства. Возвращение на первые строчки медиаретинга ему также обеспечили сразу несколько резонансных событий. Так, пожалуй, самым нашумевшим из них стала история с увольнением и последующим возвращением педагога Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко , пожаловавшегося Медведеву на низкие зарплаты учителей. Разбираться в истории после требования премьера пришлось именно Игорю Гуськову. В итоге на одной из встреч с коллективом учреждения первый заместитель губернатора сообщил об увольнении Любовь Лизогуб по собственному желанию, поблагодарив ее за работу. Не забывал первый вице-губернатор и о приближающемся фестивале. Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов 15 февраля сообщил, что затраты на подготовку к ЧМ-2018 в Ростове превысили 100 миллиардов. По его словам, деньги были потрачены на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, приобретение оборудования. В регионе осталось завершить восемь из 29 мероприятий, включённых в программу подготовки к мундиалю.

19 февраля Игорь Гуськов принял участие в презентации первого научного издания романа „Тихий Дон“, которая состоялась в Государственном музее-заповеднике Шолохова. На научное издание романа из бюджета Ростовской области выделено 900 тысяч рублей по инициативе властей региона. Также в прошлом месяце вице-губернатор выступил на проходящем в Новочеркасске региональном чемпионате „Молодые профессионалы“ (WorldSkills Russia), а tor посетил Волгодонск , где представил Стратегию развития Ростовской области до 2030 года.

4. Виктор Водолацкий , депутат Госдумы РФ — 126 Депутат и атаман после некоторой паузы вернулся в наш медиаретинг, оказавшись в первой его части. В силу специфики его работы большинство новостей, в которых упоминался Володацкий, не были связаны с регионом. Так, СМИ активно цитировали его выссказывание о работе спецназа РФ в районе сирийского Идлиба, откуда был сбит Су-25. Еще он часто комментировал события внешнеполитической тематики. А 15 февраля Водолацкий посетил проходящий в храме Христа Спасителя первый Большой круг российского казачества и был здесь награжден орденом преподобного Серафима Саровского, присвоенным ему патриархом.

Впрочем, не забывал политик и о донском крае. 2 февраля депутат провел личный прием граждан в Азове . А еще он пообещал свою поддержку директору ростовского цирка Дмитрию Резниченко и встретился с воспитанниками подшефного Азовского центра помощи детям.

5. Александр Ищенко , председатель заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения ЕР — 82 (49) Не скучал в последний месяц зимы и спикер донского заксобрания. В феврале Ищенко в составе российской делегации обсудил в Швейцарии экономику, терроризм и выборы. Делегация совершила первый официальный визит по приглашению швейцарского парламента за последние 19 лет. Кроме того, политик посетил заседание южного Межрегионального координационного совета ЕР, где стали известны даты проведения праймериз и выборов в донской парламент.

Также под его председательством прошло очередное заседание заксобрания региона, где депутаты Ростовской области приняли закон „О взаимодействии органов госвласти и опорного университета“. Донской парламент также в окончательном чтении приняло региональный закон о развитии туристической отрасли. Он предполагает бюджетную поддержку региональных туроператоров и создание органа, регулирующего эту сферу.

6. Игорь Зюзин , мэр Новочеркасска — 77 (75) Главной новостью для главы исторической столицы Дона стало назначение новым замглавы новочеркасской администрации 42-летнего Сергея Владимировича Басакевича. Ставленник недавно выбранного мэра будет курировать вопросы строительства, архитектуры, городского развития. Впрочем, СМИ вспоминали и бывших подчиненных Зюзина. Так, суд изменил меру пресечения замглавы администрации города Зверево Альбине Порошиной, подозреваемой в получении крупной взятки. Чиновницу, ранее работавшую с Зюзиным вновь вернули в СИЗО

Кроме того, в феврале мэр сообщил журналистам, что транспортная компания Новочеркасск» в этом году приобрела 19 новых автобусов средней вместимости. Зюзин, подчеркнул, что новые автобусы на газомоторном топливе — это экологически чистый вид транспорта, который важен для развития туризма (в том числе, на время ЧМ).

7. Николай Безуглов , министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области — 63 (32) Для главного строителя Дона февраль оказался временем планов и прогнозов. Например, Безуглов подробно рассказал о аэросити, который построят на месте закрывшегося аэропорта. Там кроме жилья и сопутствующей соц. инфраструктуры предполагается возведение промышленных парков, многоэтажных офисов, развлекательных центров. А нынешняя взлетно-посадочная полоса станет главной прогулочной зоной. Согласно проекту, объем инвестиций со стороны компании «Ренова» превысит 200 миллиардов рублей.

В прошлом месяце Безуглов также выступил против жилья из дерева, сообщил о возможном падении объемов сданного на Дону жилья в 2018-м, рассказал о работах по проведению четких границ между областью и Краснодарским краем , а также высказал опасение по поводу вала исков от дончан которые не смогут узаконить свое право собственности на дома с этого года.

8. Виктор Гончаров , вице-губернатор Ростовской области, атаман ВВД — 52 В феврале резонансной стала новость о приостановлении на год расчистки реки Темерник. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель губернатора, отвечая на вопрос Василия Голубева. Последний призвал серьезнее отнестись к проекту очистки водоема и поинтересовался, будут ли чиновники гулять по берегу реки на пенсии. Здесь же Виктор Гончаров рассказал о реализации плана по экологической реабилитации Цимлянского водохранилища. В числе первоочередных задач он назвал строительство Багаевского гидроузла, на которое направят 22 млрд рублей, и расчистку реки Кумшак в Цимлянском районе (66 млн рублей).

Кроме того, в феврале Гончаров сообщил, что состояние озимых посевов на большинстве сельхозземель в Ростовской области в настоящее время лучше, чем в прошлом сезоне. Также рассказал о проекте строительства объездной дороги вокруг Азова. А 27 февраля первый замгубернатора провел межмуниципальную встречу в Миллерово , где собрались представители общественности восьми северных районов области. Там обсудили проект Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

Он также сопровождал кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина , который в рамках предвыборной кампании посетил Ростов, где дал пресс-конференцию и встретился с избирателями.

10. Андрей Иванов , министр транспорта Ростовской области — 42 (new) Появление автодороги в обход Аксая, которая станет частью кольцевой трассы вокруг Ростова, стало главных новостей, связанной с деятельность министра. 35 километровая трасса станет частью кольцевой дороги вокруг Ростова, разгрузив подъезды к южной столице от транзитного транспорта. Водители смогут двигаться по автомагистрали класса 1-А со скоростью 130 км/ч. А как стало известно на совещание с участием губернатора, в этом году потратят на Дону на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» 1,6 млрд рублей. Будет отремонтировано 195 км дорожного полотна. Кроме того, уже концу этого года 65% дорог Ростовской агломерации доведут до норматива. Еще донские власти планируют синхронизировать дорожные работы с деятельностью коммунальщиков, чтобы не уничтожать недавно отремонтированное дорожное полотно.