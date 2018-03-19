Важнейшей транспортной проблемой ЯНАО является соединение двух разобщенных частей при помощи железных и автомобильных дорог 

«В настоящее время транспортная система по перевозке грузов общего назначения в округе имеет пропускную способность по приему и переработке грузов 20-22 млнт. В реализации объемов перевозок после трубопроводного ведущая роль принадлежит железнодорожному транспорту, на втором месте — автомобильный, на третьем речной. При этом наземная транспортная сеть округа разобщена. Выделяются два транспортных района — западный и восточный. В основе западного лежит крупнейшая транспортная ось — р. Обь с подходящей к ней в районе г. Лабытнанги веткой Северной железной дороги. Восточный район основан на использовании железной дороги Новый Уренгой — Тюмень и рек Надым, Пур и Таз. Речные порты используются в основном для организации северного завоза. В отличие от западного, восточный транспортный район имеет относительно развитую сеть автодорог с выходом на единую автодорожную сеть страны», — уточнил он. Расширить пропускную способность транспортных систем региона поможет целый ряд инфраструктурных проектов, реализуемых на его территории.