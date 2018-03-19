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В Кургане до вечера без воды остался аэропорт и несколько домов в Восточном микрорайоне
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В Кургане до вечера без воды остался аэропорт и несколько домов в Восточном микрорайоне 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Восточном микрорайоне Кургана в 9:00 отключили холодную воду на нескольких улицах. «Водный союз» приостановил подачу воду, чтобы провести работы на улице Авиационной, 9, сообщает пресс-служба организации.
Без воды остались:
ул. Гагарина с 34а и 34 по 86, в том числе «Горэлектросети» и «Бани-Сауны»; 41а, 41б, 41д (аэропорт);
ул. Урожайная (полностью), в том числе № 147а (детсад № 34 «Филиппок»);
пос. Мало-Чаусово — частный сектор;
ул. Спортивная, 11 (школа № 14);
ул. Орджоникидзе, 36, 36а, 40.
Как сообщили порталу 45.ру в пресс-службе «Водного союза», жильцы домов, попавших под отключение, были предупреждены о плановых работах на трубопроводе за сутки.
Вода вернется в краны жителей района в 21:00.
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