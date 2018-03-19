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Состоялся чин освящения места строительства нового корпуса университета МВД
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Состоялся чин освящения места строительства нового корпуса университета МВД 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Священнослужители провели чин освящения места строительства нового корпуса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя и пожелали Божьей помощи в его строительстве.
Чин освящения состоялся 16 марта. На одно из ключевых событий в духовной жизни крупнейшего вуза системы МВД прибыли заведующий сектором МВД Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Шестак, казначей и строительница Иоанна-Предтеченского Ставропигиального монастыря Анувия (Виноградова), клирик Иоанна-Предтеченского Ставропигиального монастыря Иерей Николай (Виноградов) и сёстры обители.
Молебен на начало доброго дела с молитвой прошел на основании дома. Представители духовенства пожелали всем Божией помощи в строительстве и успешном его завершении.
Отметим, о строительство нового корпуса университета МВД в районе Коньково стало известно в конце прошлого года. В новом здании университета расположатся учебно-научные комплексы, инновационные полигоны, лекционные залы, аудитории и компьютерные классы, а также спортивные залы и тир.
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