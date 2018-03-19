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В Воронеже сломанный глыбой льда светофор «отремонтировали» скотчем
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В Воронеже сломанный глыбой льда светофор «отремонтировали» скотчем 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
У него оказался пробит корпус. Глыба льда упала на светофор при очистке крыши здания театра драмы в субботу, 17 марта. В результате светофор сильно наклонился, его корпус оказался пробит. Дорожники «отремонтировали» объект скотчем. Фотографии в редакцию «Вести-Воронеж» прислали сразу несколько горожан. Как сообщили в мэрии, скотч применили на время. В дальнейшем светофор обещают заменить. — Светофор был повреждён и даже развернут в другую сторону. Его временно повесили так, закрепив строительным скотчем, чтобы он сегодня полноценно регулировал движение. На складе уже нашли другой корпус, его установят завтра, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии в понедельник, 19 марта.
По словам очевидцев, коммунальщики счищали снег так, что куски наледи попадали не только на светофор, но и по проводам, а также вылетали на дорогу. В четверг, 15 марта, на улице Плехановской ледяная глыба упала с крыши дома на главного хранителя литературного музея имени Никитина. Женщина получила тяжёлые травмы. Воронежские следователи начали проверку по факту случившегося. Специалисты СК выяснят, кто отвечает за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение льда, а также оценят качество и своевременность очистки кровли от снега.
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