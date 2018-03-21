В Москве ввели новые правила оформления перепланировки

Как сделать перепланировку

… и не стать бомжом } Жителям новостроек больше не нужно предоставлять справку о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Продлить разрешение можно лишь один раз, но зато сразу на шесть месяцев, а не на один, как раньше.

Согласование перепланировки постфактум влечет солидный штраф — 2 -2,5 тысячи рублей для физических лиц и 300-350 тысяч для предпринимателей. В ходе самовольной перепланировки запрещается как-то менять внешний вид здания.

Мосжилинспекция начнет обследовать перепланируемые помещения на мансардах и чердаках, чтобы не допустить самозахвата территорий.

Новые правила коснулись и устройства антресолей — теперь в квартире может быть лишь одна такая конструкция, и она не должна занимать более 40% помещения.

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