Начальник оперчасти полиции ответит на вопросы жителей Орехово‑Зуева 23 марта

«Двадцать третьего марта жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают на прием по линии экономической безопасности к представителю ГУ МВД России по Московской области — начальнику оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области, подполковнику полиции Дмитрию Ярочкину. Встреча пройдет в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16:00 до 18:00», — сказал Морозов.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, предварительная запись на мероприятие (с указанием фамилии, имени, отчества, а также адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по телефону: 8 (496) 412-56-22.