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Дорогу от Кисловодска до аэропорта в Минводах реконструируют
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Дорогу от Кисловодска до аэропорта в Минводах реконструируют 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Проект реконструкции дороги А-157, ведущей из Кисловодска в аэропорт Минеральных Вод, получил одобрение Главгосэкспертизы.
«Реконструируемый десятикилометровый участок А-157 проходит в Предгорном районе Ставропольского края, вдоль реки Подкумок, по территории одноименного поселка. Проведенное в 2016 году обследование технического состояния отрезка выявило множество дефектов дорожного и земляного полотен, а также в конструкции расположенных на участке сооружений», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно проекту реконструкции, дорогу расширят до четырех полос, под дорожным полотном заменят грунт и оборудуют подпорные стенки с заменой одного из мостов на водопропускную трубу. Все это поможет увеличить пропускную способность участка автодороги.
В селе Подкумок создадут ливневую канализацию, установят освещение, разделительную полосу с парапетным ограждением, новые тротуары и автобусные остановки.
Реконструкция дороги проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)».
Трасса федерального значения Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск была построена в восьмидесятых годах XX века и считается самым коротким маршрутом из курорта в аэропорт.
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