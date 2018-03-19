Дорогу от Кисловодска до аэропорта в Минводах реконструируют

Проект реконструкции дороги А-157, ведущей из Кисловодска в аэропорт Минеральных Вод, получил одобрение Главгосэкспертизы.

«Реконструируемый десятикилометровый участок А-157 проходит в Предгорном районе Ставропольского края , вдоль реки Подкумок, по территории одноименного поселка. Проведенное в 2016 году обследование технического состояния отрезка выявило множество дефектов дорожного и земляного полотен, а также в конструкции расположенных на участке сооружений», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно проекту реконструкции, дорогу расширят до четырех полос, под дорожным полотном заменят грунт и оборудуют подпорные стенки с заменой одного из мостов на водопропускную трубу. Все это поможет увеличить пропускную способность участка автодороги.

В селе Подкумок создадут ливневую канализацию, установят освещение, разделительную полосу с парапетным ограждением, новые тротуары и автобусные остановки.

Реконструкция дороги проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)».

Трасса федерального значения Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск была построена в восьмидесятых годах XX века и считается самым коротким маршрутом из курорта в аэропорт.