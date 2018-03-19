ВТБ Медицинское страхование: женщины больше заботятся о своем здоровье

В 2017 году в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) диспансеризацию прошли более 3,7 млн клиентов ВТБ Медицинское страхование, из них 2,1 млн (60%) составляют женщины, 1,6 млн (40%) — мужчины.

Диспансеризация — это комплекс медицинских мероприятий, направленных на выявление и предупреждение развития различных заболеваний. Диспансеризация проводится по полисам ОМС бесплатно один раз в 3 года.