Ещё
Департамента спорта омской мэрии возглавил однофамилец Фадиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Департамента спорта омской мэрии возглавил однофамилец Фадиной 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Директором департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта омской мэрии назначили Алексея Фадина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Алексей Фадин сменил Михаила Расина на посту директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта городской администрации.
«Впереди у Алексея Александровича много амбициозных задач. Но начать необходимо с ревизии имеющихся объектов и, конечно, оценки финансовой деятельности департамента», — заявила мэр Омска Оксана Фадина.
Отметим, что Алексей Фадин является однофамильцем главы городы. Новый руководитель департамента приступил к своим обязанностям сегодня, 19 марта.
Добавим, что ранее Алексей Фадин работал в региональном министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта.
АиФ-Омск: последние новости
Омский региональный фонд микрофинансирования извещает о новом конкурсе Омичи чаще всего жалуются на организации ЖКХ, банки и на мобильных оператор Омским фельдшерам, которые поедут в деревни, выплатят по 500 тыс. рублей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»955
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие296
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось14
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова22
ЕС поддержал наказание России183
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение