Департамента спорта омской мэрии возглавил однофамилец Фадиной

Директором департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта омской мэрии назначили Алексея Фадина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Алексей Фадин сменил Михаила Расина на посту директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта городской администрации.

Оксана Фадина. «Впереди у Алексея Александровича много амбициозных задач. Но начать необходимо с ревизии имеющихся объектов и, конечно, оценки финансовой деятельности департамента», — заявила мэр Омска

Отметим, что Алексей Фадин является однофамильцем главы городы. Новый руководитель департамента приступил к своим обязанностям сегодня, 19 марта.

Добавим, что ранее Алексей Фадин работал в региональном министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта.