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Детский конкурс «Евровидение» состоится в столице Беларуси
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Детский конкурс «Евровидение» состоится в столице Беларуси
Ревизор.ru
2 часа назад
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Ревизор.ru
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В рамках конкурса преобразят «Минск Арену», проведут масштабную работу по установке оборудования и создадут декорации. Зрелище обещает быть грандиозным и запоминающимся, как сообщили организаторы.
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