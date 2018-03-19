Детский конкурс «Евровидение» состоится в столице Беларуси

В рамках конкурса преобразят «Минск Арену», проведут масштабную работу по установке оборудования и создадут декорации. Зрелище обещает быть грандиозным и запоминающимся, как сообщили организаторы.