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Детский конкурс «Евровидение» состоится в столице Беларуси
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Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Детский конкурс «Евровидение» состоится в столице Беларуси 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В рамках конкурса преобразят «Минск Арену», проведут масштабную работу по установке оборудования и создадут декорации. Зрелище обещает быть грандиозным и запоминающимся, как сообщили организаторы.
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