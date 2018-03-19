Росгеология завершила сейсморазведку на двух углеводородных участках в Самарской области

Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) выполнила сейсморазведку 3D на Бражниковском и Северо-Острогорском лицензионных участках, говорится в сообщении Росгеологии.

Объем сейсморазведочных работ составил 48,8 кв. км. Заказчиком выступала компания-недропользователь. Соответствующий договор был подписан в июле 2017 года.

«В настоящий момент полевые работы завершены. Составлен отчет. Полевой материал подготовлен для передачи заказчику», — отмечает госхолдинг.