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Росгеология завершила сейсморазведку на двух углеводородных участках в Самарской области
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Росгеология завершила сейсморазведку на двух углеводородных участках в Самарской области 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания «Волгограднефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) выполнила сейсморазведку 3D на Бражниковском и Северо-Острогорском лицензионных участках, говорится в сообщении Росгеологии.
Объем сейсморазведочных работ составил 48,8 кв. км. Заказчиком выступала компания-недропользователь. Соответствующий договор был подписан в июле 2017 года.
«В настоящий момент полевые работы завершены. Составлен отчет. Полевой материал подготовлен для передачи заказчику», — отмечает госхолдинг.
Перспективные на нефть и газ Бражниковский и Северо-Острогорский участки расположены в Похвистневском и Кинель-Черкасском районах Самарской области.
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