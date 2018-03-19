875 тысяч свердловчан выбрали проекты благоустройства в день выборов 

По данным ведомства, голосование за объекты благоустройство проводилось параллельно с выборами президента: голосовать могли все жители региона от 14 лет. Оно проходило на 1207 участках в 50 муниципалитетов.
В итоге свердловчане выбирали из 260 общественных пространств. Те из них, за которые проголосовало большее число избирателей, будут реконструированы уже весной этого года. На реконструкцию выделено 1,3 миллиарда рублей. Те проекты, которые набрали меньше голосов, также реконструируют, но позже. Окончательные итоги голосования станут известны 22 марта.
«Приступить к непосредственной реализации проектов мы планируем не позднее июня 2018 года. И я с уверенностью могу сказать, что те проекты, за которые уральцы отдали свои голоса, будут выполнены на самом достойном уровне. Для этого есть все необходимые ресурсы. И главный из них — наши неравнодушные люди», — рассказал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.