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На ремонт автодороги Южный обход Кирова планируется потратить 80,5 млн рублей
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На ремонт автодороги Южный обход Кирова планируется потратить 80,5 млн рублей 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Такая смета заложена в проекте техзадания, которое одобрила профильная комиссия, сообщает региональный минфин.
Проект техзадания предлагает фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, верхнего слоя покрытия толщиной 5 см, укрепление обочин, нанесение разметки.
«В результате будет отремонтирован участок автомобильной дороги, имеющей 4 полосы движения автотранспорта, протяженностью 4 км», — уточнили в минфине.
Заказчиком работ выступает КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». Ремонт будет вестись в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Фото — life.ru
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