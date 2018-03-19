На ремонт автодороги Южный обход Кирова планируется потратить 80,5 млн рублей

Такая смета заложена в проекте техзадания, которое одобрила профильная комиссия, сообщает региональный минфин

Проект техзадания предлагает фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, верхнего слоя покрытия толщиной 5 см, укрепление обочин, нанесение разметки.

«В результате будет отремонтирован участок автомобильной дороги, имеющей 4 полосы движения автотранспорта, протяженностью 4 км», — уточнили в минфине.

Заказчиком работ выступает КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». Ремонт будет вестись в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото — life.ru