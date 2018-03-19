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СМИ назвали возможного главу нового детского телеканала CTC Kids
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СМИ назвали возможного главу нового детского телеканала CTC Kids 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Холдинг «СТС Медиа» летом-осенью этого года планирует запустить телеканал CTC Kids, специализирующийся на анимации. По данным РБК, CTC Kids будет распространяться в кабельных сетях. У нового телеканала пока нет лицензии на телевещание. Как пишут журналисты, развивать CTC Kids станет Лев Макаров, который в 2016 году пришёл в «СТС Медиа» на должность гендиректора канала «Че». Пресс-секретарь холдинга Игорь Иванов подтвердил, что с 19 марта Макаров становится замгендиректора «СТС Медиа» по новым проектам и будет заниматься «развитием новых направлений, включая анимацию и создание образовательных программ». Макаров отказался комментировать эту информацию. Отметим, что холдинг «СТС Медиа» владеет следующими телеканалами: СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и казахстанский «31 канал». Всего в РФ работают свыше 20 детских каналов. По данным компании Mediascope, самый популярный из них — «Карусель», который создан при сотрудничестве ВГТРК и «Первого канала».
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