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Беланович: заповедное волонтерство нуждается в систематизации
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Беланович: заповедное волонтерство нуждается в систематизации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Волонтерство — это давно привычный атрибут жизни заповедников и национальных парков. Но именно в прошедшем году мы увидели, как ширится круг подвижников заповедного дела. В 2017 году на территории заповедников и национальных парков России поработало более 1 миллиона добровольных помощников. Наша задача — в этом году увеличить эту цифру как минимум вдвое, значительно расширив формат добровольческой деятельности на ОППТ и привлекая к этой работе все слои населения», — цитирует советника пресс-служба заповедника «Столбы».
Беланович также отметил, что зачастую сегодня практике заповедного волонтерства не хватает системности и масштабности.
"Мы понимаем необходимость систематизации этой работы, в том числе через ассоциирование организаций, формирующих волонтерские группы и десанты, через создание соответствующих информационных ресурсов, в том числе приложений для смартфонов", — пояснил он.
Советник министра сообщил, что данному направлению добровольческой деятельности необходим некий аналог «Букинга» — сайта-агрегатора, объединяющего все имеющиеся предложения. По словам Белановича, Минприроды РФ планирует разработать первую такую информационную систему до середины текущего года.
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