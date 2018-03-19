Беланович: заповедное волонтерство нуждается в систематизации

«Волонтерство — это давно привычный атрибут жизни заповедников и национальных парков. Но именно в прошедшем году мы увидели, как ширится круг подвижников заповедного дела. В 2017 году на территории заповедников и национальных парков России поработало более 1 миллиона добровольных помощников. Наша задача — в этом году увеличить эту цифру как минимум вдвое, значительно расширив формат добровольческой деятельности на ОППТ и привлекая к этой работе все слои населения», — цитирует советника пресс-служба заповедника «Столбы».

Беланович также отметил, что зачастую сегодня практике заповедного волонтерства не хватает системности и масштабности.

"Мы понимаем необходимость систематизации этой работы, в том числе через ассоциирование организаций, формирующих волонтерские группы и десанты, через создание соответствующих информационных ресурсов, в том числе приложений для смартфонов", — пояснил он.