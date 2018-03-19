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​Бывший зампред АСГМ хочет возглавить апелляцию
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​Бывший зампред АСГМ хочет возглавить апелляцию 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Недавний зампредседателя Арбитражного суда Москвы 45-летний к.ю.н. Андрей Бондарь намерен продолжить карьеру в качестве руководителя арбитражного апелляционного суда. Как стало известно Legal.Report, судья, второй срок полномочий которого в качестве зампреда истек в октябре 2017 года, подал документы на вакансию председателя 1-го ААС (г. Владимир).
Это не первая попытка Бондаря занять кресло главы арбитража. В сентябре 2017 года еще действующий зампред АСГМ претендовал на должность председателя Арбитражного суда Московской области. Однако затем снял свою кандидатуру, не став конкурировать с председателем АС Дальневосточного округа 43-летним Вячеслав Кресс, который в итоге и возглавил подмосковный арбитраж. Зато теперь Бондарь также оказался единственным кандидатом на место.
Андрея Бондаря называют сыном судьи Конституционного суда РФ (с 2000 г.) 67-летнего д.ю.н. Николая Бондаря, бывшего завкафедрой муниципального права и директора Института права и управления Ростовского госуниверситета. Бондарь-младший в 1994 году окончил РГУ. В 2006 году там же защитил диссертацию на тему «Конституционный принцип состязательности и равноправия сторон: особенности его реализации в гражданском судопроизводстве». Зампредом АСГМ он стал, проработав до этого два года судьей Ростовского областного суда.
Ранее L. R сообщал о неожиданного повороте в карьере другого бывшего зампредседателя столичного арбитража — 35-летняя Екатерина Кулагина собирается занять должность мирового судьи в областном центре, где некогда начинала судейскую карьеру.
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