При найме жилья часто приходится иметь дело с не самыми адекватными хозяевами. Sobesednik.ru собрал самые вопиющие случаи.
Каждый день жить и работать в нерезиновую Москву приезжают новые люди. Большинство вынуждены снимать квартиру или комнату и порой сталкиваются со странными, абсурдными требованиями хозяев.
«Только для религиозных евреев»
Объявлениями типа «Сдам квартиру славянской паре без детей, животных, вредных привычек, гражданство РФ» никого не удивишь. Все давно привыкли, что многие москвичи обращают внимание на национальность, а не на социальный статус. И будь ты хоть профессор МГУ, но при этом чеченец с тремя детьми и таксой, найти квартиру будет непросто. Но есть владельцы, которые заморачиваются нетолько на этом, выставляя перед потенциальными арендаторами нереальные, абсурдные, странные требования.
«На кошерной кухне две мойки для посуды и два холодильника для хранения кошерного питания. Сдам квартиру только для девушек без детей и животных… Кошерная квартира только для религиозных евреев. До дома Синагоги 30 минут пути». Не объявление, а песня взорвало соцсеть. Цена — супер, звоню хозяину кошерного жилья.
— Здравствуйте! Я не еврейка, а православная, но порядочная, аккуратная и плачу вовремя. Сдадите мне квартиру или вам принципиально нужны еврейки?
— Я готов рассмотреть уже и не евреек, — тяжело вздыхает мужской голос на том конце провода. — Все приходят, смотрят, разговаривают и исчезают, уже две недели не могу сдать. Главное, чтобы человек был порядочный. Я ведь и сам не еврей (речь, однако, с характерным акцентом, но, может, мне показалось. — Авт.), просто квартира нам такая досталась, их таких в Москве мало.
— Ничего, если со мной будет жить девушка-буддистка?
— Нудистка?!
— Да что вы! Буддистка! Верит в Будду.
— А для меня что буддистка, что нудистка. Нудисты у нас в Сосновом Бору купаются. Нудистку я бы, наверное, не хотел. — Голос становится задумчивым. Пауза. — Хотя главное, чтобы она была не мусульманка с поясом шахида.
В ванной не мыться — там огурцы!
Самый дешевый вариант жилья — комнаты, которые сдаются в квартире, где живет сам хозяин или чаще — хозяйка. Обычно они заранее предупреждают, чтобы жилец только ночевал в квартире, некоторые раскрывают свои требования и ожидания, когда деньги уже заплачены.
Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир крупной риелторской компании, вспоминает, что ее сотрудникам однажды пришлось искать жилье двум девушкам на грани нервного срыва. До этого подруги снимали комнату у хозяйки, которая тщательно следила за распорядком их дня: если рано утром они не шли на занятия или возвращались в квартиру после 21:00, то она устраивала скандал. Стоило постоялицам оставить плащ или куртку в прихожей, как хозяйка снимала вещь с вешалки и с криками кидала на пол.
— В санузле была ванна, но помыться было невозможно: старушка солила в ней огурцы, квасила капусту и замачивала белье. В этих условиях квартирантки продержались три месяца, — рассказывает Полякова.
Даже бонус в виде хозяйского котика (все-таки кошки успокаивают), который поселился в их комнате, девушек не задержал. Некоторые владельцы сдают жилье с обременением в виде домашнего животного, которого нужно не только кормить и выгуливать, но и любить. 32-летний архитектор Павел снял квартиру с 1,5-годовалым кобелем — афганской борзой по кличке Джон. На прогулках собака его не слушалась и сбегала, на выгул уходило много времени. Мужчина купил себе велосипед, чтобы передвигаться быстрее, и с трудом дотянул до конца срока найма.
Но многие владельцы, наоборот, не любят животных и не хотят, чтобы у них жили те, у кого есть уши, лапы и хвост. Арендаторы идут на уловки: прячут питомцев под кроватью и на балконе, но все тайное становится явным.
— Дама почтенного возраста сдавала квартиру на 4-м этаже, сама проживала прямо под ней, этажом ниже. Жилплощадь снимали молодые люди — муж и жена. Втайне от хозяйки квартиранты держали собаку породы колли, которой на лапы надевали мягкие тапочки: по квартире и по лестнице пес ходил обутый, и стука когтей не было слышно, — приводит пример риелтор.
Секрет раскрылся, когда в арендованных апартаментах лопнула труба. В суматохе арендаторы не успели обуть колли. Договор пришлось расторгнуть.