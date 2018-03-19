Как снять квартиру — и не сойти с ума от абсурдных требований хозяев

При найме жилья часто приходится иметь дело с не самыми адекватными хозяевами. Sobesednik.ru собрал самые вопиющие случаи.

Каждый день жить и работать в нерезиновую Москву приезжают новые люди. Большинство вынуждены снимать квартиру или комнату и порой сталкиваются со странными, абсурдными требованиями хозяев.

«Только для религиозных евреев»

Объявлениями типа «Сдам квартиру славянской паре без детей, животных, вредных привычек, гражданство РФ » никого не удивишь. Все давно привыкли, что многие москвичи обращают внимание на национальность, а не на социальный статус. И будь ты хоть профессор МГУ , но при этом чеченец с тремя детьми и таксой, найти квартиру будет непросто. Но есть владельцы, которые заморачиваются нетолько на этом, выставляя перед потенциальными арендаторами нереальные, абсурдные, странные требования.

«На кошерной кухне две мойки для посуды и два холодильника для хранения кошерного питания. Сдам квартиру только для девушек без детей и животных… Кошерная квартира только для религиозных евреев. До дома Синагоги 30 минут пути». Не объявление, а песня взорвало соцсеть. Цена — супер, звоню хозяину кошерного жилья.

— Здравствуйте! Я не еврейка, а православная, но порядочная, аккуратная и плачу вовремя. Сдадите мне квартиру или вам принципиально нужны еврейки?

— Я готов рассмотреть уже и не евреек, — тяжело вздыхает мужской голос на том конце провода. — Все приходят, смотрят, разговаривают и исчезают, уже две недели не могу сдать. Главное, чтобы человек был порядочный. Я ведь и сам не еврей (речь, однако, с характерным акцентом, но, может, мне показалось. — Авт.), просто квартира нам такая досталась, их таких в Москве мало.

— Ничего, если со мной будет жить девушка-буддистка?

— Нудистка?!

— Да что вы! Буддистка! Верит в Будду.

— А для меня что буддистка, что нудистка. Нудисты у нас в Сосновом Бору купаются. Нудистку я бы, наверное, не хотел. — Голос становится задумчивым. Пауза. — Хотя главное, чтобы она была не мусульманка с поясом шахида.

В ванной не мыться — там огурцы!

Самый дешевый вариант жилья — комнаты, которые сдаются в квартире, где живет сам хозяин или чаще — хозяйка. Обычно они заранее предупреждают, чтобы жилец только ночевал в квартире, некоторые раскрывают свои требования и ожидания, когда деньги уже заплачены.

Оксана Полякова , заместитель директора департамента аренды квартир крупной риелторской компании, вспоминает, что ее сотрудникам однажды пришлось искать жилье двум девушкам на грани нервного срыва. До этого подруги снимали комнату у хозяйки, которая тщательно следила за распорядком их дня: если рано утром они не шли на занятия или возвращались в квартиру после 21:00, то она устраивала скандал. Стоило постоялицам оставить плащ или куртку в прихожей, как хозяйка снимала вещь с вешалки и с криками кидала на пол.

— В санузле была ванна, но помыться было невозможно: старушка солила в ней огурцы, квасила капусту и замачивала белье. В этих условиях квартирантки продержались три месяца, — рассказывает Полякова.

Даже бонус в виде хозяйского котика (все-таки кошки успокаивают), который поселился в их комнате, девушек не задержал. Некоторые владельцы сдают жилье с обременением в виде домашнего животного, которого нужно не только кормить и выгуливать, но и любить. 32-летний архитектор Павел снял квартиру с 1,5-годовалым кобелем — афганской борзой по кличке Джон. На прогулках собака его не слушалась и сбегала, на выгул уходило много времени. Мужчина купил себе велосипед, чтобы передвигаться быстрее, и с трудом дотянул до конца срока найма.

Но многие владельцы, наоборот, не любят животных и не хотят, чтобы у них жили те, у кого есть уши, лапы и хвост. Арендаторы идут на уловки: прячут питомцев под кроватью и на балконе, но все тайное становится явным.

— Дама почтенного возраста сдавала квартиру на 4-м этаже, сама проживала прямо под ней, этажом ниже. Жилплощадь снимали молодые люди — муж и жена. Втайне от хозяйки квартиранты держали собаку породы колли, которой на лапы надевали мягкие тапочки: по квартире и по лестнице пес ходил обутый, и стука когтей не было слышно, — приводит пример риелтор.

Секрет раскрылся, когда в арендованных апартаментах лопнула труба. В суматохе арендаторы не успели обуть колли. Договор пришлось расторгнуть.