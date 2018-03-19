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Татуированный блогер-мусульманин рассказал об особом отношении Аллаха
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Татуированный блогер-мусульманин рассказал об особом отношении Аллаха 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Блогер-мусульманин, чье тело практически целиком покрыто татуировками, заявил своим ненавистникам, что Аллах ценит его за внутреннюю чистоту. Об этом сообщило издание Daily Mail.
В понедельник, 19 марта Instagram-блогер и бодибилдер под ником Yakiboy поделился в «Историях» сообщением, которое ему прислал в Snapchat «никчемный человек». Он спросил у блогера, не боится ли он «судного дня, когда Аллах спросит про татуировки». В ответ на это Yakiboy заметил, что бог «будет смотреть на мою душу, а не как вы и прочие никчемные людишки на внешность».
Однако подписчики поддержали отправителя, заметив, что ислам запрещает делать татуировки. Также вопросы вызвали снимки, на которых Yakiboy позирует с алкоголем, который также запрещено употреблять мусульманам. «Было бы здорово, если бы на твоих тренировках развивался еще и мозг, чувак», — отметил один из комментаторов.
В прошлых публикациях блогер называл себя «мусульманским солдатом».
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