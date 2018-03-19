Главный эколог Екатеринбурга Егор Свалов идет на повышение в минЖКХ 

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Председатель комитета экологии и природопользования Екатеринбурга Егор Свалов готовится занять пост замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. По данным источников «Уралинформбюро», назначение может произойти уже на этой неделе.
Официально информацию Свалов пока не подтверждает. «Не уполномочен об этом говорить», — заявил собеседник агентства.
Косвенно назначение Свалова подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Пока указ губернатором не подписан, это расценивается как слухи», — заявил руководитель ДИПа Александр Иванов и рекомендовал обратиться за информацией в конце рабочей недели.