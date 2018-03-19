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Штраф за мойку машины у водоема резко увеличат
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Штраф за мойку машины у водоема резко увеличат 

CarClub 3 часа назад
Фото: CarClub
Правительством внесен в Госдуму законопроект об усилении ответственности за нарушения существующих санитарных норм. Поправки предлагается внести в статью 8.42 КоАП, наказывающую за нарушения, совершенные на берегах водоемов. Территорию вокруг них предлагается разбить на три зоны, и в самой первой штрафы могут составить от 20 до 50 тысяч рублей.
По словам эксперта правового центра «Общественная Дума» Павла Ивченкова, к ответственности по статье может быть привлечен и турист, оставивший бытовые отходы либо повредивший слой почвы костром, и предприниматель, сливший отходы производства без очистки в водоем, и автолюбитель, помывший машину на берегу. Последнее деяние в некоторых местах стало нормой.
«В диспозиции статьи дана общая характеристика правонарушения, под которую подпадает и слив ядовитых жидкостей, и оставление бытовых отходов, и порча поверхностного слоя почвы. Квалификация того или иного деяния отдана на откуп уполномоченного органа, фиксирующего правонарушение, и суда, выносящего решения по материалам, полученным от надзорного органа», — приводит его слова «Российская газета».
Согласно приведенным данным, удельный вес источников воды, не отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия зон охраны, составляет более 70%. Наказывать будут и частных лиц, и предпринимателей. За сброс неочищенных сточных вод в реки и озера виновные организации заплатят штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, они будут обязаны возместить нанесенный ущерб.
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