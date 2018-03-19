Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков

Информацию Newsroom24 подтвердили в ведомстве.

К своим обязанностям он приступил с 19 марта.

Ранее Виктор Большаков являлся замначальника УФНС.

Предыдущий руководитель УФНС России по Нижегородской области Владимир Шелепов был арестован Басманным районным судом 17 марта до 15 мая по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.