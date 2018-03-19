Ещё
Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Информацию Newsroom24 подтвердили в ведомстве.
К своим обязанностям он приступил с 19 марта.
Ранее Виктор Большаков являлся замначальника УФНС.
Предыдущий руководитель УФНС России по Нижегородской области Владимир Шелепов был арестован Басманным районным судом 17 марта до 15 мая по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось о том, что 16 марта в налоговых Канавинского, Советского и Приокского районов Нижнего Новгорода прошли обыски. Напомним также, что Владимир Шелепов был назначен на должность руководителя Управления ФНС России по Нижегородской области 7 июля 2015 года.
Newsroom24: последние новости
Обыски прошли в районных налоговых Нижнего Новгорода По данным ВТБ Медицинское страхование, женщины больше заботятся о своем здоровье «Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»963
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие301
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось14
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова23
ЕС поддержал наказание России184
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение