Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков 

Информацию Newsroom24 подтвердили в ведомстве.
К своим обязанностям он приступил с 19 марта.
Ранее Виктор Большаков являлся замначальника УФНС.
Предыдущий руководитель УФНС России по Нижегородской области Владимир Шелепов был арестован Басманным районным судом 17 марта до 15 мая по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось о том, что 16 марта в налоговых Канавинского, Советского и Приокского районов Нижнего Новгорода прошли обыски. Напомним также, что Владимир Шелепов был назначен на должность руководителя Управления ФНС России по Нижегородской области 7 июля 2015 года.