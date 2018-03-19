Ещё
В Московскую городскую думу внесен новый законопроект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

В Московскую городскую думу внесен новый законопроект 

Наш Теплый стан 3 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В Московскую городскую думу внесен законопроект об уголовной ответственности за пособничество в организации незаконной миграции.
«В связи с тем, что организация незаконной миграции — одно из наиболее опасных проявлений нарушения норм миграционного законодательства, законопроектом предлагается установить ответственность для тех, кто оказывает умышленное содействие лицам, организующим незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации», — говорится на официальном сайте Мосгордумы.
Наш Теплый стан: последние новости
Воспитанник центра «Лидер» стал лауреатом конкурса Активные граждане, что кондитеры Москвы на конкурсе будут готовить традиционные десерты России Перед ветеранами войны выступил танцевальный коллектив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»973
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие303
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось14
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова23
ЕС поддержал наказание России184
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение