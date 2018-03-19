В Московскую городскую думу внесен новый законопроект 

В Московскую городскую думу внесен законопроект об уголовной ответственности за пособничество в организации незаконной миграции.
«В связи с тем, что организация незаконной миграции — одно из наиболее опасных проявлений нарушения норм миграционного законодательства, законопроектом предлагается установить ответственность для тех, кто оказывает умышленное содействие лицам, организующим незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации», — говорится на официальном сайте Мосгордумы.