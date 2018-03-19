В швейном цехе Рязани держали в рабстве граждан Кыргызстана

Рязани нарушали права 13 трудовых мигрантов из Кыргызстана , сообщает пресс-служба МВД Кыргызской республики.

Установлено, что в Рязани работает швейный цех, принадлежащий фирме «Февраль». Руководит предприятием гражданин России , однако учредителем является гражданин Вьетнама

В швейном цехе находились около 100 человек из дальнего и ближнего зарубежья, из них 13 граждан Кыргызстана, которые работали по трудовым договорам. Приехали она на работу через посредника.

В заключенных трудовых договорах были указаны нормы трудового дня: двенадцатичасовой трудовой день с 08:00 до 20:00 часов, выплата заработной платы два раза в месяц, бесплатное питание, медицинское обеспечение, бесплатное жилье. Однако все эти условия труда не соблюдались, рабочее время длилось до 20 часов. Бесплатного питания не было, обеденный перерыв — 40 минут. Кто не успевал пообедать, штраф — 5 тысяч рублей.

Многие хотели расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений, оскорблений, голода, однако работодатели, отобрав паспорта работников, удерживали их насильно как рабов. Зарплату не выплачивали под разными предлогами.

Работники не могли выйти за пределы цеха для покупки лекарств в аптеках, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность. Одна из женщин, не выдержав сложных условий, пыталась покончить с жизнью и вскрыла себе вены. Очевидцы хотели вызвать скорую, но работник фирмы сообщил, что вызов скорой помощи платный.

В настоящее время из кабинетов предприятия изъяты финансовые документы, оргтехника, жесткие диски от камер видеонаблюдения. Создана оперативно-следственная группа, проводится ряд мероприятий для возбуждения уголовного дела.