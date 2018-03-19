«День ГТО» в Омске прошел с успехом!

Изначально организаторы планировали пригласить на «День ГТО» для младших школьников. И, надо сказать, многие учебные заведения с благодарностью откликнулись на это предложение. Многочисленные и дружные команды прислали общеобразовательные школы №24 и №47, лицей №54. Приехали на праздник ребята из школ №135 и № 115, юные спортсмены из школы «Динамо» по футболу и других учебных заведений. Вместе с ребятами попробовать свои силы решили их родители. Конечно, организаторы праздника не отказали никому! В итоге возрастной «разбег» участников раскинулся в диапазоне от 6 до 60 лет.

В качестве почетных гостей на «Дне ГТО» присутствовали посол ГТО Омской области — двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко , депутат Госдумы РФ , Герой России Дмитрий Перминов и замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин. Впрочем, роль только лишь гостей для них была явно недостаточной! На открытии праздника из их рук золотые знаки ГТО получили 20 юных омичей, с честью выполнивших нормативы в 2017 году. Затем, вместе с инструкторами физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Конева они провели музыкальную разминку!

Не каждый день простым школьникам удается размять мышцы в такой компании. Неудивительно, что по станциям, где проходили испытания комплекса, ребята разошлись в отличном настроении и с «боевым» настроем.

В этот день к услугам участников были игровой зал и бассейн ФОКа. Список испытаний оказался достаточно длинным: челночный бег, плавание, метание теннисного мяча в обруч, подтягивания из виса на высокой перекладине, рывок гири, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, наклоны вперед из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине. И хотя тестовые испытания комплекса проходили в «реальном» режиме — с прицелом на получение заслуженного знака ГТО, для некоторых представителей взрослого населения, организаторы сделали исключение и допустили их к участию в тестовом (ознакомительном) режиме.

Состязания проходили активно и очень организованно, можно сказать по домашнему уютно, в чем большая заслуга руководства, сотрудников ФОКа на Конева и профессионально сработавших судей. Для наиболее отличившихся участников организаторы приготовили несколько приятных сюрпризов. Спортсмены, показавшие лучшие «гроссмейстерские» результаты, иными словами перевыполнившие «золотые» нормативы на 50 процентов в каком либо из видов испытаний в своей возрастной группе, получали фирменные сертификаты, а также, от руководства ФОКа, им были вручены абонементы на бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала.

Таких «гроссмейстеров» на «Дне ГТО» оказалось очень много. К своим законным хозяевам отправилось 60 таких сертификатов.

— Очень хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке этого праздника и, конечно, его участников! — отметил региональный оператор ГТО по Омской области Владимир Савицкий. — Руководство и коллектив ФОКа на Конева организовали всё на высшем уровне. Спасибо им за нестандартный подход, гостеприимство и отличное мероприятие. Хочется верить, что праздник станет традиционным и займет достойное место в календаре спортивных мероприятий Омской области.