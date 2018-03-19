Брошенных в Самаре цирковых медвежат заберут жить в Крым

Организатор инициативной группы Ангелина Гриневич сообщила, что руководство парка львов «Тайган» готово забрать в Крым трех самарских медвежат, передает 63.ru.

«Трое медведей — Гриша, Тима и Тиша — в скором времени могут оказаться в зоопарке города Белогорск. Транспортные средства для перевозки животных может предоставить самарский цирк», — сообщила организатор.

По словам Ангелины Гриневич, за судьбой оставшегося 23-летнего медвежонка Фимы будут следить самарские ветеринары.