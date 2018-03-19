Брошенных в Самаре цирковых медвежат заберут жить в Крым 

Организатор инициативной группы Ангелина Гриневич сообщила, что руководство парка львов «Тайган» готово забрать в Крым трех самарских медвежат, передает 63.ru.
«Трое медведей — Гриша, Тима и Тиша — в скором времени могут оказаться в зоопарке города Белогорск. Транспортные средства для перевозки животных может предоставить самарский цирк», — сообщила организатор.
По словам Ангелины Гриневич, за судьбой оставшегося 23-летнего медвежонка Фимы будут следить самарские ветеринары.
Напомним, ранее стало известно, что на одной из автостоянок на улице Егорова в Куйбышевском районе Самары были обнаружены четверо медвежат. Как стало известно зоозащитникам, животные пробыли там около двух месяцев. На следующий день медведей переселили в теплый ангар, где за ними в усиленном режиме наблюдали местные ветеринары.