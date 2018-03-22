Турникеты убрали на семи трамвайных маршрутах ЮВАО

Поездки на нескольких трамвайных маршрутах, проходящих через Юго-Восточный округ Москвы , станут для пассажиров более комфортными. Дело в том, что их решено избавить от турникетов.

Речь идет о маршрутах: № 8 (следует от Новоконной площади до 3-ей Владимирской улицы), № 12 (следует от Проезда Энтузиастов до 2-ой улицы Машиностроения), № 20 (следует от Красноказарменной площади до Курского вокзала), № 24 (следует от Новогиреево до Курского вокзала), № 37 (следует от Новогиреева до Каланчевской улицы), № 45 (следует от Новоконной площади до Сокольнической Заставы), № 50 (следует от Проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы). В обновленном виде данные трамваи начали курсировать по улицам с субботы.

Время в пути на этих маршрутах теперь сократится в несколько раз, быстрее будет осуществляться и высадка/посадка пассажиров на остановках. С исключением турникетов в салонах трамваев останутся валидаторы, а контролеры станут бдительнее.