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Полиэтиленовые пакеты СССР выставили на «Авито» в Челябинске
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Полиэтиленовые пакеты СССР выставили на «Авито» в Челябинске 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Необычное объявление опубликовали на сайте «Авито» в Челябинске. Мужчина продает раритетные полиэтиленовые пакеты советского периода, сообщило агентство Ura.ru.
За новые пакеты, которые мужчина обнаружил у своей бабушки, продавец просит от 350 до 500 рублей. Житель Челябинска считает, что предложением заинтересуются коллекционеры, собирающие вещи эпохи СССР.
На одной из торговых площадок Рунета пользователь выставил на продажу автограф умершего 12 марта Народного артиста СССР Олега Табакова. Цена лота — 1500 рублей.
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