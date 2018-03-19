Полиэтиленовые пакеты СССР выставили на «Авито» в Челябинске

Необычное объявление опубликовали на сайте «Авито» в Челябинске . Мужчина продает раритетные полиэтиленовые пакеты советского периода, сообщило агентство Ura.ru.

За новые пакеты, которые мужчина обнаружил у своей бабушки, продавец просит от 350 до 500 рублей. Житель Челябинска считает, что предложением заинтересуются коллекционеры, собирающие вещи эпохи СССР.