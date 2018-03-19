В 2018 году субсидии на развитие системы газоснабжения в Приморье получат только Уссурийск и Надеждинский район

Других получателей субсидии нет.

Постановление об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края на 2018 год, опубликовано на сайте краевой администрации.

В частности, Уссурийский городской округ получит около 230 млн рублей, а Надеждинский муниципальный район — около 13,5 млн рублей. Других получателей в списке нет.

Ранее сообщалось, что постановление об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2017-2021 годы» опубликовано на сайте администрации Приморского края.

Общий объем финансирования региональной программы ориентировочно составляет 55,687 млрд рублей руб., в том числе по годам реализации:

2017 год — 9586,8 млн руб. ; 2018 год — 20663,88 млн руб. ; 2019 год — 12110,6 млн руб. ; 2020 год — 13300,08 млн руб. ; 2021 год — 25,28 млн руб.

Предполагается, что к 2022 году газом будут обеспечены 28 населенных пунктов, в том числе 2312 квартир. При этом уровень газификации жилищного фонда природным газом должен повыситься с 0% до 3%. Также планируется перевести на природный газ 64 котельные.

В настоящее время основными потребителями природного газа являются Владивостокская ТЭЦ-2, Владивостокская ТЭЦ-1, ТЦ «Северная», завод СОЛЛЕРС-ДВ, три мини-ТЭЦ на острове Русский и ДВФУ.