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На одной из дорог на улице Клары Цеткин провели локальный ямочный ремонт
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На одной из дорог на улице Клары Цеткин провели локальный ямочный ремонт 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
На одном из участков проезжей части на улице Клары Цеткин устранили ямы и неровности по просьбе жителя района. С сообщением о повреждении дорожного покрытия мужчина обратился на портал «Наш город».
Работы были выполнены в течение двух суток. Ответ заявителю предоставил директор ГБУ «Автомобильные дороги CАО» Александр Дзюба.
«По указанному адресу выполнены работы по устранению замечания. Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена, — говорится в материале. — На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет».
Напомним, что оставить свое сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы после несложной процедуры регистрации. (жм)
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