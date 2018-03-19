На одной из дорог на улице Клары Цеткин провели локальный ямочный ремонт

На одном из участков проезжей части на улице Клары Цеткин устранили ямы и неровности по просьбе жителя района. С сообщением о повреждении дорожного покрытия мужчина обратился на портал «Наш город».

Работы были выполнены в течение двух суток. Ответ заявителю предоставил директор ГБУ «Автомобильные дороги CАО» Александр Дзюба

«По указанному адресу выполнены работы по устранению замечания. Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена, — говорится в материале. — На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет».