Металлоинвест подписал программу социального партнерства с Курской областью

«Компания «Металлоинвест» является одним из ключевых, стратегических партнеров региона, — сказал Александр Михайлов. — Будучи одним из крупнейших и надежных налогоплательщиков в консолидированный бюджет области, предприятие компании Михайловский ГОК является также фундаментом социально-экономической жизни региона. Соглашение между областью и компанией «Металлоинвест» — это мощный двигатель развития во благо людей».

Стороны подвели итоги реализации Программы 2017 года и определили направления совместной работы в 2018 году. Объем инвестиций по Программе 2018 года составит почти 1,6 млрд рублей, вклад Металлоинвеста — около 870 млн рублей.

«Металлоинвест на деле доказывает, что развитие городов, где работают наши предприятия и живут наши сотрудники, для Компании — один из важнейших приоритетов, — отметил Андрей Варичев. — В тесном взаимодействии с руководством региона и Железногорска мы определяем актуальные задачи, в решении которых необходимы наши совместные усилия, и успешно их решаем».

Совместные усилия участников партнерства будут направлены на поддержку образования, здравоохранения, культуры и спорта, развитие объектов социальной инфраструктуры, реализацию корпоративных программ Металлоинвеста, содействующих устойчивому развитию городов присутствия.

В сфере образования планируется создание детского технопарка «Кванториум», продолжение строительства школы в микрорайоне №13, оснащение и ремонт школ и детских садов приобретение медицинского оборудования для классов коррекции, поддержка профильных колледжей — ЖПК, ЖГМК. Дальнейшее развитие получит программа «Наша смена».

Поддержка инициатив горожан будет осуществляться в рамках грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», завоевавшего доверие в прошедшие годы.

В области здравоохранения значительные средства предусмотрены на оснащение сосудистого отделения горбольницы №2, приобретение медикаментов для отдельных групп населения, оснащение городских медицинских учреждений, приобретение для детей путевок в санатории и лагеря. Продолжится реализация корпоративных программ Металлоинвеста «Женское здоровье», «Здоровый ребенок» и «Помощь тяжело больным детям».

Среди спортивных объектов, которые получат средства Программы, — бассейны «Альбатрос» и «Нептун», МСФУ «Олимпиец». Будет продолжена поддержка детских спортивных школ, талантливых спортсменов, в том числе в рамках корпоративной программы Металлоинвеста «Наши чемпионы». Продолжится финансирование женского баскетбольного клуба «Динамо-Курск».

Важным направлением партнёрства является благоустройство парка им. Н. А. Никитина. В рамках развития городской среды и благоустройства города будет продолжен ремонт автомобильных дорог общего назначения, а также строительство спортивных и игровых площадок, устройство скверов в микрорайонах Железногорска.

Программой также предусмотрено строительство храма в честь Великомученицы Варвары в Железногорске, благоустройство духовно-исторического комплекса «Коренная пустынь».

Традиционно в программу включена поддержка областного благотворительного марафона «Мир детства».

Между участниками программы достигнута договорённость о финансировании дополнительных социальных проектов в Железногорске из средств областного бюджета, если сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курской области от Металлоинвеста превысит плановое значение.

«Железногорцы благодарны Металлоинвесту за весомый вклад в повышение качества образования и здравоохранения, насыщенную событиями культурную жизнь и возможности для интересного досуга и дополнительного развития, — сказал Дмитрий Котов. — Как показывает практика, только объединив усилия можно добиться гарантированного успеха и достичь поставленных целей. Для всех жителей Железногорска наше сотрудничество очень важно, так как они на себе чувствуют его эффективность».