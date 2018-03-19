Наблюдатель из США остался доволен президентскими выборами в России

Клайн Престон, адвокат из Нэшвилла штата Теннесси, заявил, что президентские выборы в России соответствовали международным стандартам, передает РИА «Новости»

"Выборы были честными, открытыми и заслуживающими доверия, они прошли в соответствии с международными нормами", — сказал Престон.

Наблюдатель отметил, что результаты «корректны», а «сокрушительная победа президента Путина — это явный знак доверия его политике и руководству».

Ранее сообщалось, что в Белом доме не собирались поздравлять Путина с переизбранием.