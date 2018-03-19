Алла Пугачева и Максим Галкин тайно съездили с детьми на Кипр

Журналистам удалось выяснить, что на прошлой неделе звездная семья Максима Галкина Аллы Пугачевой , не сообщив об этом общественности, слетали на Кипр . Знаменитая пара также взяли с собой сына Гарри и дочку Лизу. Максим Галкин недавно делился в Instagram видео из окна самолета, но не уточнил, откуда или куда летел. Подробности поездки Пугачевой и Галкина стали известны после того, как в одном из лучших отелей острова Four Seasons в Лимасоле их заметили поклонники. Выяснилось, что семья провела там всего два дня для решения вопросов с покупкой недвижимости на острове. Журналисты узнали — пара купила на Кипре просторные апартаменты в одном из лучших районов Лимасола еще в прошлом году. На этот раз нужно было завершить дела, связанные с данным приобретением, а также с получением гражданства Республики Кипр. Дело в том, что по местным законам, получить европейский паспорт может любой человек, который инвестирует в недвижимость страны от 2 млн евро.

Их апартаменты находятся в районе Неаполис — на границе старого исторического города и туристической зоны. Это уникальный проект с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями. Дом Аллы Борисовны и Максима уже сдан, но жилплощади требуются отделка и ремонт. Здесь строятся огромные торговые и развлекательные центры, невероятный природный ландшафт, до моря рукой подать. Детей супругам пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи,

рассказали местные риелторы.

Кстати, отель, который выбрала звездная семья на этот раз, уже не впервые принимает их в своих стенах. В гостинице рассказали, что Пугачева и Галкин уже прилетали к ним в конце августа и также пробыли несколько дней.

Пробыли буквально несколько дней и даже не выходили с территории: завтракали, обедали и ужинали в ресторанах отеля, совершали прогулки по пляжу, провели несколько деловых встреч. Им у нас очень понравилось, поэтому и сейчас звезды остановились здесь — в роскошном люксе с видом на море,

рассказал персонал отеля.

Новость о поездке пары на Кипр появилась на портале журнала «СтарХит» . Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно венчались. Теперь у них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто показывая ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее, телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

Фото: Instagram / @maxgalkinru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!