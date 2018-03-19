Ещё
Роструд разъяснил, кто может снизить категорию риска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Роструд разъяснил, кто может снизить категорию риска 

Время бухгалтера 3 часа назад
Роструд выпустил информационное письмо, в котором сказано, что повторно нарушившие правила охраны труда работодатели могут понизить категорию риска, а те, кто нарушил правила единожды, нет.
В Критериях, по которым компаниям присваивают категории риска, запрещено понижать ее за нарушения из некоторых статей КоАП РФ. При этом список нарушений, по которым снизить категорию все же возможно, также приведен в критериях. Однако это те положения КоАП РФ, которые говорят о повторном нарушении ТК РФ или правил охраны труда.
Время бухгалтера: последние новости
Минтруд запретил придумывать новые ограничения в трудовых договорах Власти не могут определиться, повышать ли пенсионный возраст Суды по-разному смотрят на снижение штрафа за просрочку СЗВ-М
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»973
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие303
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось14
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова23
ЕС поддержал наказание России184
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение