Роструд разъяснил, кто может снизить категорию риска 

Роструд выпустил информационное письмо, в котором сказано, что повторно нарушившие правила охраны труда работодатели могут понизить категорию риска, а те, кто нарушил правила единожды, нет.
В Критериях, по которым компаниям присваивают категории риска, запрещено понижать ее за нарушения из некоторых статей КоАП РФ. При этом список нарушений, по которым снизить категорию все же возможно, также приведен в критериях. Однако это те положения КоАП РФ, которые говорят о повторном нарушении ТК РФ или правил охраны труда.