Встречу с поэтом организуют в Доме-музее Марины Цветаевой

В рамках творческой встречи посетители смогут задать современному автору все интересующие вопросы и узнать больше о новом сборнике стихотворений, который выйдет в печать в ближайшее время.

Отметим, что мероприятие станет первым в рамках проекта под названием «Диалоги Клуба поэзии». Все желающие смогут побеседовать с популярными современными писателями и даже прочесть вслух любимые стихотворения.

Вход на встречу в рамках Клуба поэзии платный.

Гостей ждут к 19:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.