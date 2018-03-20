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Встречу с поэтом организуют в Доме-музее Марины Цветаевой
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Встречу с поэтом организуют в Доме-музее Марины Цветаевой 

Управа района Арбат города Москвы 3 часа назад
Фото: Арбатские Вести
Любителей литературы приглашают 26 марта посетить встречу с поэтом Юрием Поляковым. Мероприятие проведут в Доме-музее Марины Цветаевой.
В рамках творческой встречи посетители смогут задать современному автору все интересующие вопросы и узнать больше о новом сборнике стихотворений, который выйдет в печать в ближайшее время.
Отметим, что мероприятие станет первым в рамках проекта под названием «Диалоги Клуба поэзии». Все желающие смогут побеседовать с популярными современными писателями и даже прочесть вслух любимые стихотворения.
Вход на встречу в рамках Клуба поэзии платный.
Гостей ждут к 19:00 по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.
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