В КемГУ пройдет конференция «Региональное развитие: экономика и социум»

По информации пресс-службы КемГУ, отдельное внимание будет уделено проблемам и потенциальным точкам роста моногородов. Одна из главных задач конференции — стимулирование межрегиональных связей научного сообщества, бизнеса, органов публичного управления. Вместе с экспертами на конференции будет присутствовать заместитель губернатора Кемеровской области Черданцев С. А.

На сегодняшний день в Кемеровской области насчитывается 24 моногорода. Это самый высокий показатель по стране. Каждый девятый россиянин живет в моногородах, это 15,6 млн человек. Для Кузбасса необходимость обсуждения и поиска проблем решения моногородов особенно актуальна.