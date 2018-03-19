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В КемГУ пройдет конференция «Региональное развитие: экономика и социум»
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В КемГУ пройдет конференция «Региональное развитие: экономика и социум» 

АиФ Кузбасс 3 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
По информации пресс-службы КемГУ, отдельное внимание будет уделено проблемам и потенциальным точкам роста моногородов. Одна из главных задач конференции — стимулирование межрегиональных связей научного сообщества, бизнеса, органов публичного управления. Вместе с экспертами на конференции будет присутствовать заместитель губернатора Кемеровской области Черданцев С. А.
На сегодняшний день в Кемеровской области насчитывается 24 моногорода. Это самый высокий показатель по стране. Каждый девятый россиянин живет в моногородах, это 15,6 млн человек. Для Кузбасса необходимость обсуждения и поиска проблем решения моногородов особенно актуальна.
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