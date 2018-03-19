Вьетнам намерен снять пошлины с японских автомобилей

Власти Вьетнама собираются понизить тарифы на ввозимые из Японии автомобили до нуля c 2029 года, сообщает газета VnExpress

Такое решение является частью Транстихоокеанской торговой сделки, подписанной 8 марта 11 странами, включая Вьетнам и Японию. По ее условиям, промышленные товары больше не должны регулироваться импортными тарифами.

Вьетнам устранит пошлины на автомобили с двигателем мощностью более 3000 куб. см. через 10 лет после вступления пакта в силу. В социалистической республике оно произойдет, самое раннее, в 2019 году.

Впрочем, отмечает газета, на смену импортным пошлинам может прийти ужесточенный контроль качества. Ужесточить его решили после отмены тарифов для автомобилей из стран АСЕАН в рамках Соглашения о торговле товарами АСЕАН. Теперь каждая импортируемая машина должна иметь множество сертификатов, которые не всегда дешево обходятся производителям. Это привело к тому, что в начале года часть японских компаний на время приостановила экспорт авто во Вьетнам.

Источник: VnExpress