Во Владивостоке выполнят капитальный ремонт трибун стадиона «Авангард»

Выделены средства на проектирование работ.

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта» (Владивосток) объявило запрос предложений на разработку проектной документации для капитального ремонта трибун и здания хозяйственного блока стадиона «Авангард».

Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей.

Подготовить проектную документацию нужно в течение 60 дней с момента заключения контракта, уточняется на портале государственных закупок.