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Во Владивостоке выполнят капитальный ремонт трибун стадиона «Авангард»
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Во Владивостоке выполнят капитальный ремонт трибун стадиона «Авангард» 

Prim.News 3 часа назад
Выделены средства на проектирование работ.
Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта» (Владивосток) объявило запрос предложений на разработку проектной документации для капитального ремонта трибун и здания хозяйственного блока стадиона «Авангард».
Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей.
Подготовить проектную документацию нужно в течение 60 дней с момента заключения контракта, уточняется на портале государственных закупок.
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