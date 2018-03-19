Нижегородка чуть не убила сожителя за приставания к спящей подруге

41-летняя нижегородка задержана по подозрению в покушении на убийство сожителя, сообщили агентству Newsroom24 в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

15 марта, находясь в квартире дома по улице Чкалова, хозяйка услышала шум на кухне, в которой осталась ночевать ее подруга. Увидев, что ее сожитель пристает к спящей женщине, она нанесла горе-любовнику ножевое ранение в живот. Пострадавший экстренно госпитализирован в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря которой он остался жив.

Любопытно, что сначала обе подруги выдвинули версию о непричастности к преступлению, но вскоре подозреваемая созналась в содеянном. Она заключена под стражу.

Ранее сообщалось о том, что 80-летнего нижегородца, убившего соседку за отказ выйти замуж, будут судить.