Из России в Казахстан пытались вывезти партию противогазов?

Мельком слышал, что таможня арестовала партию противогазов. Интересно, что в них противозаконного и вообще — кому и зачем они сейчас понадобились?

Действительно, сотрудники Алтайской таможни и регионального Пограничного управления ФСБ России совместно предотвратили факт контрабанды противогазов ГП-5. Их — более 6000 штук — через автомобильный пункт пропуска «Кулунда» без разрешительных документов пытался вывезти из РФ на родину 38-летний гражданин Казахстана.

— Согласно действующему законодательству РФ, противогазы марки ГП-5 относятся к товарам двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. В России в отношении такой продукции осуществляется экспортный контроль, её вывоз из страны либо передача иностранным лицам на территории РФ осуществляются строго на основании лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, — пояснила пресс-секретарь Алтайской таможни Марина Южакова.

Но нарушитель, имея достаточный опыт в области международных перевозок, пытался вывезти противогазы без этого документа, за что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники). Происхождение и возможная область применения этих противогазов будут выясняться в ходе дальнейших следственных мероприятий.