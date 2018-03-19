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Гигантские сосульки на проспекте Строителей
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Гигантские сосульки на проспекте Строителей 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото группы «Подслушано во Владимире» соцсети «Вконтакте»
На одном из домов проспекта Строителей жителей очень волнуют гигантские сосульки, которые нависли над козырьком небольшого магазинчика, расположенного на первом этаже пятиэтажки.
По словам местных, сосульки на балконах 3 и 5 этажей угрожающе висят уже очень давно, но управляющая компания на обращения жителей никак не реагирует.
В соцсетях владимирцы гадают: накажут ли владельцев магазина в том случае, если сосульки упадут кому-нибудь на голову, отрикошетив от козырька. «По плану на месте магазина должна быть квартира и под балконами никто не должен ходить, а сейчас ходят», написал один из комментаторов.
Добавим, что стоимость работы промышленных альпинистов, сбивающих сосульки, доходит до 10 тысяч рублей в час. Но видимо никто не хочет оплачивать данную работу, авось весна придет и все само растает.
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