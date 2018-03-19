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Самый красивый каравай выбрали в столице Югры
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Самый красивый каравай выбрали в столице Югры 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 3 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Финал городского конкурса «Самый красивый каравай» прошел 18 марта в Конгрессно-выставочном центре «Югра — Экспо».
Работы местных мастериц и предприятий общественного питания стали центром внимания и главным украшением одной из 28 площадок городского фестиваля «Праздник хлеба». Все участники конкурса подошли к делу с творчеством и любовью. Главные условия конкурса — выбор творческого названия, отражающего внешний вид и художественный дизайн каравая. Поэтому с легкой руки участников в экспозиции появились хлеба, украшенные фигурками животных, обитающих в нашем регионе, символами народов Югры, персонажами из русских сказок и даже архитектурой из сдобы. Впрочем, традиционный круглый каравай, украшенный лепестками, цветами и фигурками лебедей, тоже смотрелся весьма красочно и аппетитно.
«Этот конкурс впервые проходит в Ханты-Мансийске и стал очень зрелищным и нарядным мероприятием. Столько положительных эмоций подарили жителям Ханты-Мансийска наши участники, люди фотографировали работы, активно участвовали в зрительском голосовании. Более 1000 человек сегодня проголосовали за понравившиеся караваи. Очень сложно было сделать выбор и экспертному жюри, так как все работы выполнены на высоком профессиональном уровне и, что называется, с душой», — отметила начальник Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Ханты-Мансийска Ирина Ульянова.
Почти 40 румяных и пышных караваев были представлены на суд жюри и народное голосование. Победители были определены в 3 номинациях: «Каравай от частного лица», «Каравай от организации общественного питания» и «Приз зрительских симпатий». Самой умелой мастерицей Ханты-Мансийска среди частных лиц стала Набокова Людмила Геннадьевна и ее каравай «Широкая душа Югры», второе место в этой номинации жюри присудило Акимовой Наталье Анатольевне за «Свадебный каравай». Приз зрительских симпатий разделили «Свадебный» каравай от ООО «Назымчанка» и «Праздничный» каравай Потребительского кооператива «Хантымансийское ГорПо». Бронзовыми призерами в номинации среди организаций общепита стали МАУ «Комбинат школьного питания» за «Царь-каравай». Втрое место честно заслужил индивидуальный предприниматель Суюндиков Эрик Рамильевич и его хлебный шедевр «Дружная семья — крепкая держава». Первое место — ООО «Север» и их работа «Православный каравай для венчания».
«О победе мы даже не думали, решили участвовать в конкурсе из-за интереса, сразу начали придумывать идеи, эскизы. Сделать в качестве украшения храм из теста было нелегко, но мы хотели отразить именно Венчание, и поэтому выбрали сложную двухъярусную модель. Приятно, что наши труды оценили и нас заметили, и вдвойне здорово выиграть у таких достойных соперников. Уровень работ на конкурсе был очень высок», — поделилась впечатлениями пекарь-кондитер ООО «Север» Евгения Атимганова.
Напомним, что главной целью конкурса стало возрождение и сохранение лучших традиций праздничной народной культуры России, мероприятие состоялась в рамках XV городского фестиваля «Праздник хлеба».
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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