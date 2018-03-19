Алексей Цыденов: «У движения WorldSkillsRussia в Бурятии хорошие перспективы»

На встрече присутствовали победители финала IV чемпионата, их тренеры и менторы, руководители министерств и ведомств, социальные партнеры проекта, привлеченные эксперты, журналисты.

Ознакомившись с проектами-финалистами, Глава задал вопросы каждому участнику выставки и принял участие в интерактивной викторине по Байкалу. А перед этим поблагодарил всех за активное участие в выборах Президента Российской Федерации и подчеркнул роль молодежи в избирательном процессе.

Республика Бурятия показала себя с наилучшей стороны. Наши люди и вы — молодежь, все сплотились и проголосовали, это показало, что мы единый, сильный сплоченный народ и все в наших руках. Ваши достижения на чемпионатеWorldSkillsRussia — первый показатель того, что вы сами управляете своей жизнью и ваша судьба — в ваших руках. Любая победа — это не просто везение, этому предшествует большая подготовка», отметил Алексей Цыденов

По словам главы республики, у движения WorldSkillsRussia в Бурятии хорошие перспективы. Начав с четырех компетенций профессионального мастерства в 2015 году, республика сегодня участвует уже по двадцати направлениям. О роли проекта говорили и его участники.

«WorldSkills помогает нам понять: если профессия станет нашим образом жизни, то ремесло превратится в искусство, и это расширяет представление о выбранной профессии. Лично для меня проект стал возможностью показать себя, свои возможности и навыки, познакомиться с другими участниками, поделиться впечатлениями и осознать, что я выбрала правильный путь, ту профессию, по которой и собираюсь работать», — сказала победительница регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших классах» Анастасия Матвиевская.