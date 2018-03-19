Жители Рубцовска на полторы недели оставались без воды?

Вы писали о проблемах водоснабжения на селе. А что в нашем городе разве лучше ситуация?

Действительно, жители восьми улиц частного сектора Рубцовска полторы недели оставались без воды. Этот порыв устранили, но тут же случился новый инцидент. Без воды остались несколько десятков человек. По словам мастера цеха аварийных работ МУП «Рубцовский водоканал» Сергея Макарова, «работы ведутся круглосуточно, но пожелать хочется, чтобы помогал нам и город, потому что не хватает сил и возможностей». По словам специалистов, грунт сильно промёрз, и на пробивание земли требуется серьёзная техника. Коммунальщики отмечают небывалый всплеск порывов этой зимой, что, по их мнению, связано в том числе с крайней изношенностью водопроводных сетей.