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В молодежном центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков смастерили тряпичных кукол
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В молодежном центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков смастерили тряпичных кукол 

Управа района Текстильщики 3 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Мастер-класс по традиционной тряпичной кукле собрал любителей рукоделия в молодежном центре «Галерис», который расположен на 8-й улице Текстильщиков. Об этом сообщили в администрации досугового учреждения.
— На мастер-классе участники выполнили куколку-пеленашку, которая изготавливается путем скручивания тканей без использования иглы. Такие куколки на Руси крутили младшим сестрам и братьям, используя старые лоскутки, — рассказал представитель молодежного центра.
Напомним, что молодежный центр «Галерис» расположен по адресу улица 8-я Текстильщиков, 15. (мю)
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