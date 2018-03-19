В молодежном центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков смастерили тряпичных кукол

Мастер-класс по традиционной тряпичной кукле собрал любителей рукоделия в молодежном центре «Галерис», который расположен на 8-й улице Текстильщиков. Об этом сообщили в администрации досугового учреждения.

— На мастер-классе участники выполнили куколку-пеленашку, которая изготавливается путем скручивания тканей без использования иглы. Такие куколки на Руси крутили младшим сестрам и братьям, используя старые лоскутки, — рассказал представитель молодежного центра.

Напомним, что молодежный центр «Галерис» расположен по адресу улица 8-я Текстильщиков, 15. (мю)