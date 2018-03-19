Более 50 отделений «Почты России» нового формата открылось в Московском регионе с начала года

В Московском регионе после ремонта открылось 58 почтовых отделений нового формата за три месяца 2018 г., сообщили в пресс-службе «Почты России».

«За прошедшие три месяца в Москве Московской области после реконструкции заработало 58 отделений «Почты России». В Москве 31 отделение нового формата было открыто во всех административных округах, в том числе, в башне «Город столиц» в Москва-Сити», — рассказали в пресс-службе.

Химки, Подольск, При этом в Московской области, как добавили в «Почте России» открылось 27 современных отделений в городах Одинцово Балашиха , Королев, Пушкино Люберцы , а также деревне Барвиха и поселке Горки-2 Одинцовского района и дер. Павловское и пос. Кострово Истринского района.

В пресс-службе почтового предприятия отметили, что конфигурация почтовых отделений зависит от размера помещения. Все отремонтированные отделения оборудованы необходимой мебелью и расходными материалами, необходимыми для качественного предоставления почтовых услуг: размещены кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений и просмотра содержимого корреспонденции. В отделениях установлены системы управления очередью, банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных. Отделения оборудованы в соответствии с программой «Доступная среда». Они оснащены полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей, здесь размещены таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты.