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Более 50 отделений «Почты России» нового формата открылось в Московском регионе с начала года
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Более 50 отделений «Почты России» нового формата открылось в Московском регионе с начала года 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИАМО
В Московском регионе после ремонта открылось 58 почтовых отделений нового формата за три месяца 2018 г., сообщили в пресс-службе «Почты России».
«За прошедшие три месяца в Москве и Московской области после реконструкции заработало 58 отделений «Почты России». В Москве 31 отделение нового формата было открыто во всех административных округах, в том числе, в башне «Город столиц» в Москва-Сити», — рассказали в пресс-службе.
При этом в Московской области, как добавили в «Почте России» открылось 27 современных отделений в городах Одинцово, Химки, Подольск, Балашиха, Королев, Пушкино, Люберцы, а также деревне Барвиха и поселке Горки-2 Одинцовского района и дер. Павловское и пос. Кострово Истринского района.
В пресс-службе почтового предприятия отметили, что конфигурация почтовых отделений зависит от размера помещения. Все отремонтированные отделения оборудованы необходимой мебелью и расходными материалами, необходимыми для качественного предоставления почтовых услуг: размещены кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений и просмотра содержимого корреспонденции. В отделениях установлены системы управления очередью, банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных. Отделения оборудованы в соответствии с программой «Доступная среда». Они оснащены полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей, здесь размещены таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты.
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